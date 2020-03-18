Фото из архива Myslo
В школах объявят трехнедельные каникулы до 12 апреля
Минпросвещения объявило о дополнительных школьных каникулах из-за коронавируса.
С 23 марта по 12 апреля в российских школах объявят каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.
Глава ведомства уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения. К ключевым цифровым образовательным ресурсам операторы связи предоставят бесплатный доступ. Открыт бесплатный доступ к электронным учебникам ведущих издательств.
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