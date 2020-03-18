В этом году в регионе будут впервые созданы две модельные библиотеки
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила о реализации в регионе национального проекта «Культура».
Татьяна Рыбкина заявила, что в этом году в рамках нацпроекта планируется создать две модельные библиотеки в Ефремове и Новомосковске. Библиотеки такого типа появятся в регионе впервые. Также будет проведен капитальный ремонт в трех ДК, в музеях будут создаваться мультимедийные гиды.
Министерство уделяет особое внимание поддержке творческой молодежи. В рамках проекта «Творческие люди» прошло восемь международных и областных конкурсов, педагоги ведущих вузов страны провели масштабные мастер-классы для одаренных детей. По нацпроекту оказана поддержка крупным фестивалям и праздникам «Тула православная», фестиваль Крапивы, фестивали «12 ключей», «Сказки Деда Филимона», ретро-фестиваль в Дубне, фольклорному празднику «Дедославль».
Реализуется региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки». В 2019 году в ней приняли участие 960 школьников региона. Для ребят были подготовлены три экскурсионные программы, связанные с Тульским кремлём, Тульским музеем изобразительных искусств (ТМИИ), Годом театра и Тулой как библиотечной столицей России. Кроме того, Тульская область была включена в проект с маршрутом «Засечная черта». За счет средств федерального бюджета 2350 школьников из 32 регионов страны побывали в музее «Тульский кремль», Тульском государственном музее оружия, а также на первом ратном поле России — Куликовом поле.
В рамках проекта «Цифровая культура» в Новомосковском музыкальном колледже им.