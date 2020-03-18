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В этом году в регионе будут впервые созданы две модельные библиотеки

В этом году в регионе будут впервые созданы две модельные библиотеки

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила о реализации в регионе национального проекта «Культура».

Татьяна Рыбкина заявила, что в этом году в рамках нацпроекта планируется создать две модельные библиотеки в Ефремове и Новомосковске. Библиотеки такого типа появятся в регионе впервые. Также будет проведен капитальный ремонт в трех ДК, в музеях будут создаваться мультимедийные гиды.

В 2019 году объем финансирования в рамках нацпроекта составил почти 115 млн рублей. Капитальный ремонт был проведен в шести сельских Домах культуры: по два в Дубенском и Тепло-Огаревском районах и по одному в Алексине и Ефремове. Новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены четыре детские школы искусств в Туле и Узловой, а также Новомосковский музыкальный колледж им. М. И. Глинки. За счет средств Фонда кино оснащены и к концу года заработали два 3D-кинозала в Арсеньево и Одоеве. Всего поддержку по нацпроекту получили 16 учреждений культуры в 11 муниципалитетах Тульской области.
 

Министерство уделяет особое внимание поддержке творческой молодежи. В рамках проекта «Творческие люди» прошло восемь международных и областных конкурсов, педагоги ведущих вузов страны провели масштабные мастер-классы для одаренных детей. По нацпроекту оказана поддержка крупным фестивалям и праздникам «Тула православная», фестиваль Крапивы, фестивали «12 ключей», «Сказки Деда Филимона», ретро-фестиваль в Дубне, фольклорному празднику «Дедославль».

Реализуется региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки». В 2019 году в ней приняли участие 960 школьников региона. Для ребят были подготовлены три экскурсионные программы, связанные с Тульским кремлём, Тульским музеем изобразительных искусств (ТМИИ), Годом театра и Тулой как библиотечной столицей России. Кроме того, Тульская область была включена в проект с маршрутом «Засечная черта». За счет средств федерального бюджета 2350 школьников из 32 регионов страны побывали в музее «Тульский кремль», Тульском государственном музее оружия, а также на первом ратном поле России — Куликовом поле.

В рамках проекта «Цифровая культура» в Новомосковском музыкальном колледже им. М. И. Глинки создан виртуальный концертный зал, на базе платформы «Артефакт» разработаны два мультимедиагида по экспозициям музея «Тульский кремль» и ТМИИ. Оцифровано более 300 книжных памятников.

 

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