Туляка обманули при покупке сруба на 236 тысяч рублей

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В тульский отдел МВД обратился житель региона. Он рассказал, что осенью 2019 года на одном сайте увидел объявление о продаже сруба дома и решил его купить. Мужчина связался с продавцом, и тот убедил покупателя перевести предоплату — 236 тысяч рублей.

С момента перевода денег прошло уже больше полугода, но ни денег, ни сруба потерпевший так и не получил.

В отделе МВД проводят процессуальную проверку и устанавливают все детали происшествия.

Полицейские просят граждан быть внимательными при покупке товаров через интернет, рекомендуют пользоваться только проверенными или наиболее посещаемыми и популярными сайтами, при этом обращая внимание на правильность написания их названия в адресной строке, так как даже в этом случае есть риск столкнуться с подделкой и попасть на ресурс-двойник.