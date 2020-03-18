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Туляка обманули при покупке сруба на 236 тысяч рублей
Фото: pixabay.com.

Туляка обманули при покупке сруба на 236 тысяч рублей

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В тульский отдел МВД обратился житель региона. Он рассказал, что осенью 2019 года на одном сайте увидел объявление о продаже сруба дома и решил его купить. Мужчина связался с продавцом, и тот убедил покупателя перевести предоплату — 236 тысяч рублей.

С момента перевода денег прошло уже больше полугода, но ни денег, ни сруба потерпевший так и не получил.

В отделе МВД проводят процессуальную проверку и устанавливают все детали происшествия.

Полицейские просят граждан быть внимательными при покупке товаров через интернет, рекомендуют пользоваться только проверенными или наиболее посещаемыми и популярными сайтами, при этом обращая внимание на правильность написания их названия в адресной строке, так как даже в этом случае есть риск столкнуться с подделкой и попасть на ресурс-двойник.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:34 +4
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