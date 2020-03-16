Стрельба в центре Тулы: нападавший скрылся на белом Volkswagen

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня, 16 марта, около 12.00 между домом №1-а по улице Братьев Жабровых и инфекционной больницей (ул. Бр. Жабровых, 4) произошла стрельба. В мужчину дважды выстрелили из травматического пистолета.

После поступления сообщения о стрельбе на место незамедлительно выехали медики, полицейские и сотрудники Росгвардии.

По словам очевидцев, первую помощь пострадавшему оказали сотрудники инфекционной больницы, выбежавшие на звуки выстрелов.

Пострадавший не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. В ходе осмотра места происшествия была найдена одна пуля от травматического пистолета.

По имеющейся на данный момент информации, конфликт между мужчинами произошел буквально на ровном месте. По словам потерпевшего, он находился на улице, когда к нему подошел прохожий и попросил закурить. Слово за слово, начался конфликт, в результате которого мужчина вытащил травматический пистолет и дважды выстрелил в потерпевшего. После этого он скрылся на белом Volkswagen Tuareg.

Сейчас по этому автомобилю сотрудники полиции ввели план «Перехват». На месте работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Также проверят и версию возникновения конфликта.