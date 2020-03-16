новости
новости
Регистрация
Стрельба в центре Тулы: нападавший скрылся на белом Volkswagen

Стрельба в центре Тулы: нападавший скрылся на белом Volkswagen

Инцидент произошел неподалеку от дома №1-а по улице Братьев Жабровых.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня, 16 марта, около 12.00 между домом №1-а по улице Братьев Жабровых и инфекционной больницей (ул. Бр. Жабровых, 4) произошла стрельба. В мужчину дважды выстрелили из травматического пистолета.

После поступления сообщения о стрельбе на место незамедлительно выехали медики, полицейские и сотрудники Росгвардии.

По словам очевидцев, первую помощь пострадавшему оказали сотрудники инфекционной больницы, выбежавшие на звуки выстрелов.

Пострадавший не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. В ходе осмотра места происшествия была найдена одна пуля от травматического пистолета.

По имеющейся на данный момент информации, конфликт между мужчинами произошел буквально на ровном месте. По словам потерпевшего, он находился на улице, когда к нему подошел прохожий и попросил закурить. Слово за слово, начался конфликт, в результате которого мужчина вытащил травматический пистолет и дважды выстрелил в потерпевшего. После этого он скрылся на белом Volkswagen Tuareg.

Сейчас по этому автомобилю сотрудники полиции ввели план «Перехват». На месте работает следственно-оперативная группа. 

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Также проверят и версию возникновения конфликта.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:58 +19
Другие статьи по темам
Событие
стрельба в центре Тулыулица Братьев Жабровыхтравматический пистолет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульское министерство образования: график проведения в школах ВПР пока прежний
Тульское министерство образования: график проведения в школах ВПР пока прежний
Полиция задержала мошенника, который продал тулякам недействительные электронные билеты
Полиция задержала мошенника, который продал тулякам недействительные электронные билеты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.