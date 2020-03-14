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В Туле выступит Владимир Куклачёв и его 40 кошек

В Туле выступит Владимир Куклачёв и его 40 кошек

Детективный спектакль состоится 25 апреля в Городском концертном зале в 12.00.

Московский театр кошек и Владимир Куклачёв приглашают туляков на премьеру забавного детективного спектакля «Кошки в городе». Вас ждут незабываемые трюки 40 милых кошек, цирковые номера с собачками и веселая клоунада.

Сын знаменитого Юрия Куклачёва откроет зрителям волшебный мир, где главные герои — талантливые, пушистые и усатые, озорные любимцы детей и взрослых.

Продолжительность спектакля — 1 час 30 мин с антрактом.

Билеты на представление (0+) можно купить на Myslo-кассе.

Вы можете приобрести их онлайн:

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Дети до 3-х лет проходят на спектакль бесплатно на одно место со взрослым.

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