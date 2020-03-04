В Шатском водохранилище утонул мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Прибывшим на место медикам не удалось его спасти.

В 19.02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о том, что на Шатском водохранилище в Новомосковске тонет человек.

На место были направлены спасатели, водолазы, сотрудники ГИМС и медики. Спасатели вытащили мужчину из воды, но спасти его не удалось – сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

На месте происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Сотрудники регионального управления ведомства напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. В случае чрезвычайного происшествия немедленно звоните по телефону 112.