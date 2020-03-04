На проспекте Ленина в Туле 5 марта ограничат стоянку транспорта

Это связано с мероприятиями, приуроченными к Международному женскому дню.

В четверг, 5 марта, в центре Тулы, на участке от д. 72 до д. 76 по проспекту Ленина пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для обеспечения безопасности дорожного движения с 10.00 до 14.00, на указанном участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.