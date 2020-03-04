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Баскетбольный «Арсенал» вышел в финал Евразийской лиги

Баскетбольный «Арсенал» вышел в финал Евразийской лиги

Главная игра турнира состоится сегодня в 19.30 в Ереване.

БК «Арсенал» обыграл «Борисфен» из Могилева со счетом 83:81 (26:26, 18:17, 13:17, 26:21) и вышел в финал Евразийской лиги баскетбола. Самая главная игра турнира состоится сегодня, 4 марта, в 19.30 в Ереване. Соперником тульской команды станет «Барсы Атырау» из Казахстана.

Ссылка на трансляцию матча будет доступна в группе «Арсенала» ВКонтакте. Не пропустите финальный матч!

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:18 +3
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