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Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»

Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»

Мероприятие было приурочено к 47-й годовщине создания отрядов Юных инспекторов движения.

Учащиеся одной из тульских школ вместе с сотрудниками ГИБДД прокатились по Пролетарскому району на трамвае и узнали много нового о дорожной безопасности. Рассказы об основных положениях ПДД сопровождались разбором конкретных ситуаций, происходящих на дороге.

Основной акцент делался на зрительном восприятии меняющейся дорожной обстановки. «Трамвайчик дорожной безопасности» оборудован тематическими плакатами и брошюрами по основам безопасного поведения на дороге. Этот проект работает в Туле на постоянной основе. Тематические рейсы проводятся по заявкам, поступающим от образовательных учреждений.

Дети вместе с инспекторами обсуждали опасные дорожные ситуации, которые могут подстерегать их на прогулке или по пути домой – «дорожные ловушки», а затем выясняли, как их можно избежать.

Кроме того, сотрудники тульской Госавтоинспекции рассказали школьникам историю создания отрядов юных инспекторов движения. В Туле созданы 152 таких отряда, в которых состоят более 3000 ребят. Основные цели этого движения – снижение уровня детского дорожного травматизма, профилактика детской безнадзорности и воспитание законопослушных участников дорожного движения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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