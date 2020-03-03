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В центре Тулы встали трамваи: возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб

В центре Тулы встали трамваи: возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб

Восстановительные работы завершатся не ранее 17.00.

Днем 3 марта напротив ТЦ «Утюг» на улице Ф. Энгельса водитель грузовика с манипулятором, предположительно, забыл опустить стрелу и зацепил контактную линию трамваев. В результате чего помимо обрыва линии повалился бетонный столб.

Из-за происшествия остановилось движение трамваев по улицам Ф. Энгельса и Советской.

На месте работают ремонтные бригады «Тулгорэлектротранса» и «Тулагорсвета». По словам рабочих, восстановительные работы завершатся не ранее 17.00.

Галерея
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 1
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 2
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 3
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 4
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 5
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 6
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 7
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 8
Возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:13 +8
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