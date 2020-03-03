В центре Тулы встали трамваи: возле ТЦ «Утюг» грузовик с манипулятором снес бетонный столб
Восстановительные работы завершатся не ранее 17.00.
Днем 3 марта напротив ТЦ «Утюг» на улице Ф. Энгельса водитель грузовика с манипулятором, предположительно, забыл опустить стрелу и зацепил контактную линию трамваев. В результате чего помимо обрыва линии повалился бетонный столб.
Из-за происшествия остановилось движение трамваев по улицам Ф. Энгельса и Советской.
На месте работают ремонтные бригады «Тулгорэлектротранса» и «Тулагорсвета». По словам рабочих, восстановительные работы завершатся не ранее 17.00.
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