Как музей-усадьба «Ясная Поляна» будет работать в мартовские праздники

7 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» будет работать в обычном режиме. Экскурсии будут проводиться с 9.30 до 15.30. Вход на территорию заповедника — до 17.00.

Посещение мемориальных зданий возможно только в составе экскурсионных групп (не более 15 человек). В этот день продажа билетов может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком.



8 марта мемориальные здания музея-усадьбы закроют для посещений. С 9.30 до 15.30 по территории заповедника будет проводиться экскурсия «Традиции русской усадьбы». Группы комплектуются в кассе музея.



9 марта мемориальные здания также закроют для посещений, экскурсии проводиться не будут. Посетителям предлагают самостоятельно осмотреть центральную часть заповедника, воспользовавшись мобильным аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне». Для прогулки по территории необходимо купить входной билет в терминале у входа в музей.