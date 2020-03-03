Туляк брал с клиентов предоплату за установку окон и пропадал

Заместитель прокурора Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 39-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении 39 эпизодов мошенничества.



По версии следствия, с сентября 2017 года по апрель 2019 года фигурант уголовного дела под видом осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению пластиковых окон, брал у жителей Тульской области предоплату по фиктивным договорам купли-продажи оконных блоков.

Общий ущерб по уголовному делу составил более 900 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил 608 тыс. рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Советский районный суд.