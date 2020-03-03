новости
новости
Регистрация
Туляк брал с клиентов предоплату за установку окон и пропадал

Туляк брал с клиентов предоплату за установку окон и пропадал

Мужчина обманул 39 человек. Общий ущерб составил более 900 тыс. рублей.

Заместитель прокурора Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 39-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении 39 эпизодов мошенничества.

По версии следствия, с сентября 2017 года по апрель 2019 года фигурант уголовного дела под видом осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению пластиковых окон, брал у жителей Тульской области предоплату по фиктивным договорам купли-продажи оконных блоков.

Общий ущерб по уголовному делу составил более 900 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил 608 тыс. рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Советский районный суд.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уголовное делоустановщик оконпрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле скончалась экс-директор лицея №2 Лидия Аслиян
В Туле скончалась экс-директор лицея №2 Лидия Аслиян
Четверо погибли в страшном ДТП под Грумантом: виновный до сих пор не установлен
Четверо погибли в страшном ДТП под Грумантом: виновный до сих пор не установлен
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.