В Туле скончалась экс-директор лицея №2 Лидия Аслиян

Она умерла в день своего рождения.

Утром 3 марта 2020 года, в день своего 73-летия, после продолжительной болезни в Туле скончалась бывший директор лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Лидия Михайловна Аслиян.

Лидия Михайловна — заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Награждена почетной грамотой департамента образования Тульской области, почетной грамотой Министерства образования РФ.

Стаж ее работы педагогом составлял 45 лет.

О дате и времени прощания с Лидией Аслиян станет известно позднее.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.