В Туле скончалась экс-директор лицея №2 Лидия Аслиян
Она умерла в день своего рождения.
Утром 3 марта 2020 года, в день своего 73-летия, после продолжительной болезни в Туле скончалась бывший директор лицея № 2 им.
Лидия Михайловна — заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Награждена почетной грамотой департамента образования Тульской области, почетной грамотой Министерства образования РФ.
Стаж ее работы педагогом составлял 45 лет.
О дате и времени прощания с Лидией Аслиян станет известно позднее.
Myslo выражает соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.
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