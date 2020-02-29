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В Туле «закладчик» получил 12 лет колонии строгого режима

В Туле «закладчик» получил 12 лет колонии строгого режима

Его соучастница проведет 9,5 лет в аналогичном исправительном учреждении.

Привокзальный районный суд вынес приговор 23-летнему туляку. Он признан виновным в ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой в крупном размере).

В суде установлено, что фигурант уголовного дела, вступив в преступный сговор с соучастницей, с февраля по май 2019 года изготавливал тайники-закладки с наркотиками и психотропными веществами в Привокзальном и Пролетарском районе города. Информацию об их месторасположении он сообщал в мессенджерах.

Общий вес запрещенных веществ составил 170,34 г.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении соучастницы осужденного районный суд ранее также вынес обвинительный приговор, которым назначил ей наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в аналогичном исправительном учреждении.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:05 +1
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