В Туле «закладчик» получил 12 лет колонии строгого режима

Привокзальный районный суд вынес приговор 23-летнему туляку. Он признан виновным в ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой в крупном размере).



В суде установлено, что фигурант уголовного дела, вступив в преступный сговор с соучастницей, с февраля по май 2019 года изготавливал тайники-закладки с наркотиками и психотропными веществами в Привокзальном и Пролетарском районе города. Информацию об их месторасположении он сообщал в мессенджерах.

Общий вес запрещенных веществ составил 170,34 г.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.



В отношении соучастницы осужденного районный суд ранее также вынес обвинительный приговор, которым назначил ей наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в аналогичном исправительном учреждении.