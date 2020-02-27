новости
новости
Регистрация
В парке Донского подростки сломали декоративную скульптуру
Фото: vk.com/don_podsl

В парке Донского подростки сломали декоративную скульптуру

Свидетелей инцидента просят связаться с сотрудниками местной администрации.

В ночь на 27 февраля в городском парке Донского неизвестные вандалы повредили скульптуру, изображающую голубя мира на ладони: птицу оторвали от постамента и бросили рядом.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, это сделали двое подростков. По поводу порчи элементов благоустройства сотрудники администрации города подали заявление в полицию.

Всех свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 8(48746)59-60-6, 8(48746)55-41-3 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
вандализмсломали скульптуруэлементы благоустройстваполицияинцидентпроисшествие
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница Чернского района жестоко избила четырехмесячного сына
Жительница Чернского района жестоко избила четырехмесячного сына
При пожаре на ул. Фучика в Туле пострадал мужчина
При пожаре на ул. Фучика в Туле пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.