Фото: vk.com/don_podsl
В парке Донского подростки сломали декоративную скульптуру
Свидетелей инцидента просят связаться с сотрудниками местной администрации.
В ночь на 27 февраля в городском парке Донского неизвестные вандалы повредили скульптуру, изображающую голубя мира на ладони: птицу оторвали от постамента и бросили рядом.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, это сделали двое подростков. По поводу порчи элементов благоустройства сотрудники администрации города подали заявление в полицию.
Всех свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 8(48746)59-60-6, 8(48746)55-41-3 или 112.
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