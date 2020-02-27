В парке Донского подростки сломали декоративную скульптуру

Фото: vk.com/don_podsl

В ночь на 27 февраля в городском парке Донского неизвестные вандалы повредили скульптуру, изображающую голубя мира на ладони: птицу оторвали от постамента и бросили рядом.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, это сделали двое подростков. По поводу порчи элементов благоустройства сотрудники администрации города подали заявление в полицию.