новости
новости
Регистрация
Создатель «Левиафана» Андрей Звягинцев проведет в Туле творческую встречу

Создатель «Левиафана» Андрей Звягинцев проведет в Туле творческую встречу

15 марта в «Октаве» режиссер поговорит о своем творчестве и представит свою новую книгу, в которой подробно описан процесс создания кинофильмов. Начало в 18.00

Режиссёр поговорит со зрителями о своем творчестве, об искусстве кино. И главное — представит книгу сценариев своих кинофильмов, которые впервые собраны все под одной обложкой.

Книга уникальна ещё и тем, что тексты сопровождают комментарии, режиссёрские пометки, рисунки раскадровок, она содержит постеры, которые наши кинозрители раньше не видели. Эти материалы дают возможность проследить и «увидеть» процесс от появления истории до создания кинофильма.

Андрей Звягинцев

– Меня часто спрашивают, каким должен быть сценарий, чтобы заинтересовать меня как режиссёра. Можно предположить, что любопытно это только профессионалам – писателям и сценаристам, но я встречал похожий интерес и в аудиториях самых широких, необязательно в условиях специализированных мастер-классов. Такое обстоятельство побуждает меня предположить, что вопрос этот занимает не только специалистов. Именно поэтому я и согласился на предложение издательства о публикации этой книги. Нужно оговориться, речь здесь идёт только о том, каким вижу сценарий именно я, а если шире – каким видим его мы с моим постоянным соавтором Олегом Негиным.

Олег Негин

- Несмотря на то, что в нашей системе ценностей киносценарий не является самостоятельным литературным произведением, «муки творчества» при работе над созданием текста абсолютно такие же, как и при написании, скажем, какого-нибудь толстого романа: осмысление общей концепции, работа по сбору материала, сотворение персонажей, проработка сюжетных линий, мизансцен и диалогов, напластование смыслов… но главное — вдохновение.

Его последний фильм «Нелюбовь» (2017), как и предыдущие киноработы, получили премии и призы многих международных кинофестивалей. Недавно журнал Rolling Stone включил единственную российскую картину «Елена» (2011) в топ-50 лучших фильмов мирового кинематографа десятилетия. Сейчас Звягинцев работает над следующим фильмом, сюжет и подробности съёмок которого не разглашаются.
 

Билеты на творческую встречу с Андреем Звягинцевым доступны на Myslo-кассе.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:04 +1
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Звягинцев
Место
Тулатворческий индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Арт-объект в парке Донского сломали дети
Арт-объект в парке Донского сломали дети
Министр образования о второй смене в тульских школах, очереди в детские сады и новинках в ГИА
Министр образования о второй смене в тульских школах, очереди в детские сады и новинках в ГИА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.