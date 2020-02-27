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Фоторепортаж с места смертельного ДТП на Новомосковской трассе

Фоторепортаж с места смертельного ДТП на Новомосковской трассе

Авария произошла на 16-м километре автодороги «Тула — Новомосковск» у деревни Сергиевское 27 февраля в 15.05.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при развороте столкнулся с автоцистерной «Ман». Водитель легковушки погиб на месте.
 
По словам водителя автоцистерны, он двигался в сторону Новомосковска, а «Фольксваген Поло» стоял на обочине и внезапно начал разворот. Затормозить «Ман» не успел.
 
В результате столкновения оба автомобиля вылетели на противоположную обочину.
 
По словам нашего корреспондента, находящегося на месте происшествия, в сторону Новомосковска из-за ДТП собралась внушительная пробка длиной около 2,5 км.
 
На месте продолжают работу следственно-оперативная группа, ГИБДД, МЧС и Городская служба спасения.
 

 
 
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать трагедий на дорогах.
 
Находясь за рулем транспортного средства, вы несете ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за других участников дорожного движения.
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ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 1
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 2
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 3
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 4
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 5
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 6
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 7
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 8
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 9
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 10
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 11
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 12
ДТП Новомосковское шоссе, 27.02.20, Фото: 13
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:54 +4
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ТулаСергиевское

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