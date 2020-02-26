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Тульский губернатор о переводе в Москву: «На слухи не обращаю внимания»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульский губернатор о переводе в Москву: «На слухи не обращаю внимания»

Об этом глава региона заявил в интервью РИА «Новости».

В СМИ периодически появляются сообщения о возможном переводе Алексея Дюмина в столицу на разные должности, в частности в период смены Правительства России.

В интервью РИА «Новости» губернатор заявил, пока не собирается покидать губернаторское кресло:

«На слухи не обращаю внимания. Неоднократно говорил, что меня выбрал народ, срок определен законом, — цитирует издание слова Алексея Дюмина. — Мне интересно работать в регионе. Решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Сегодня для меня это главное, и о другом я не думаю».

 

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