Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Тульский губернатор о переводе в Москву: «На слухи не обращаю внимания»
Об этом глава региона заявил в интервью РИА «Новости».
В СМИ периодически появляются сообщения о возможном переводе Алексея Дюмина в столицу на разные должности, в частности в период смены Правительства России.
В интервью РИА «Новости» губернатор заявил, пока не собирается покидать губернаторское кресло:
«На слухи не обращаю внимания. Неоднократно говорил, что меня выбрал народ, срок определен законом, — цитирует издание слова Алексея Дюмина. — Мне интересно работать в регионе. Решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Сегодня для меня это главное, и о другом я не думаю».
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место