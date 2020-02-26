Тульский губернатор о переводе в Москву: «На слухи не обращаю внимания»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом глава региона заявил в интервью РИА «Новости».

В СМИ периодически появляются сообщения о возможном переводе Алексея Дюмина в столицу на разные должности, в частности в период смены Правительства России.

В интервью РИА «Новости» губернатор заявил, пока не собирается покидать губернаторское кресло: