В Новомосковске завершился хоккейный турнир «Золотая шайба»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Финалисты представят наш регион на Всероссийских соревнованиях в Сочи.

22 февраля в Новомосковске состоялось торжественное закрытие II отборочного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова. В этом году его участниками стали 10 областных команд, три из них представляли Тульское суворовское военное училище.

Участников турнира приветствовал заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин. Он подчеркнул, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта в регионе.

- По поручению главы региона была разработана программа развития хоккея. Турнир «Золотая шайба» - еще один этап для привлечения детей и подростков к занятиям этим видом спорта. В области ведется большая работа по созданию инфраструктуры для тренировок и соревнований, привлечению квалифицированного тренерского состава. Основной упор в программе делается на развитие детского, любительского и профессионального хоккея, - сказал Александр Россихин.

С декабря по февраль юные хоккеисты участвовали в отборочных состязаниях. Ребята разделились на три возрастные категории и за эти три месяца сыграли порядка 30 матчей.

Финалистами стали «Тигры» из Тулы, «Ока» из Алексина и «Мечта» из

пос. Шварцевский.

Эти три команды, каждая в своей возрастной группе, будут представлять наш регион на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» в Сочи, которые начнутся в конце февраля и продлятся до конца марта.

На закрытии состязаний состоялся гала-матч сборных «Золотой шайбы» разных возрастов.