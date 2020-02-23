новости
новости
Регистрация
Главный тренер сборной России посетил матч «Арсенал» – «Астана»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Главный тренер сборной России посетил матч «Арсенал» – «Астана»

Игра прошла в Турции.

Тульский «Арсенал» в рамках третьего сбора сыграл матч с «Астаной» из Казахстана. Игра состоялась в турецком Белеке.

Как сообщила пресс-служба оружейников, клубы приняли обоюдное решение этот поединок не транслировать.

Матч завершился со счетом 1:1. У «Астаны» гол забил Сигурьонссон, а в составе туляков отметился Сергей Ткачев.

Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сюжет: Арсенал
Болельщики увидят матч «Арсенал» – «Ордабасы» в прямом эфире
Спорт
Болельщики увидят матч «Арсенал» – «Ордабасы» в прямом эфире
20 февраля, в 15:59, 3 1166 3
Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
Спорт
Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
19 февраля, в 11:37, 9 1054 1
Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
Спорт
Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
18 февраля, в 21:20, 2 2579 1
Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
Жизнь Тулы и области
Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
18 февраля, в 14:50, 19 4742 9
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:40 +1
Другие статьи по темам
Люди
Станислав Черчесов
Место
Тула
Прочее
АрсеналФК Астанасборы Арсеналаглавный тренер сборной России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ученые: китайский рынок не был источником коронавируса
Ученые: китайский рынок не был источником коронавируса
В Тульской области убит молодой человек: правоохранители разыскивают убийцу
В Тульской области убит молодой человек: правоохранители разыскивают убийцу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.