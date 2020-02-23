Главный тренер сборной России посетил матч «Арсенал» – «Астана»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» в рамках третьего сбора сыграл матч с «Астаной» из Казахстана. Игра состоялась в турецком Белеке.

Как сообщила пресс-служба оружейников, клубы приняли обоюдное решение этот поединок не транслировать.

Матч завершился со счетом 1:1. У «Астаны» гол забил Сигурьонссон, а в составе туляков отметился Сергей Ткачев.

Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.