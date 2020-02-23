Фото пресс-службы "Арсенала".
Главный тренер сборной России посетил матч «Арсенал» – «Астана»
Игра прошла в Турции.
Тульский «Арсенал» в рамках третьего сбора сыграл матч с «Астаной» из Казахстана. Игра состоялась в турецком Белеке.
Как сообщила пресс-служба оружейников, клубы приняли обоюдное решение этот поединок не транслировать.
Матч завершился со счетом 1:1. У «Астаны» гол забил Сигурьонссон, а в составе туляков отметился Сергей Ткачев.
Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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