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В Тульской области мужчина нашел чемодан с трупом

В Тульской области мужчина нашел чемодан с трупом

Внутри находилось обмотанное скотчем тело 34-летней женщины.

Как стало известно Myslo, житель одной из дач в Донском Тульской области обнаружил на пустыре неподалеку от домов чемодан, из которого торчали человеческие ноги. Мужчина сразу же сообщил о страшной находке в полицию.
 
По словам очевидца, внутри чемодана находилось обмотанное скотчем тело 34-летней женщины. Подозрение пало на 33-летнего сожителя убитой.
 
В СУ СК РФ по Тульской области Myslo сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи предполагают, что преступление было совершено в январе 2020 года. Подозреваемый был пьян, поссорился со своей знакомой и насмерть забил ее ногами.
 
В настоящее время в ходе следственных действий и проверки показаний на месте подозреваемый дал показания об обстоятельствах совершенного им преступления.
 
Мужчину задержали в результате согласованных следственных и оперативно-разыскных мероприятий вместе с сотрудниками УМВД России по Тульской области. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что задержанный не имеет постоянного места жительства.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:30 +5
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