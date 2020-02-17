В Тульской области взятки чаще всего берут правоохранители, чиновники и работники сферы образования

В 2019 году в Тульской области сохранилась тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности. Правоохранители выявили 225 таких деяний (рост на 34,7%), возбуждено 120 уголовных дел о взяточничестве (рост на 103,4%).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, взяткополучателями по возбужденным делам являлись сотрудники правоохранительных органов (45% случаев), служащие органов местного самоуправления (26%), работники сферы образования (6%).

В суды области направлено 95 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

В 2019 году суды Тульской области с постановлением обвинительного приговора рассмотрели 94 уголовных дела, осуждены 106 лиц. В числе осужденных:

руководители и иные должностные лица предприятий и учреждений — 34;

должностные лица правоохранительных органов — 15;

должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления — 5;

врачи — 2;

адвокаты — 2.

Реальное лишение свободы назначено 40 лицам, штраф — 61 лицу, лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью — 1 лицу, исправительные работы — 2 лицам.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 28 лицам, в виде штрафа — 14 лицам, в виде лишения звания на основании ст. 48 УК РФ — 6 лицам.