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Полиция задержала грабителя, который на ул. Демонстрации в Туле напал на женщину
Image by Ravenmen from Pixabay

Полиция задержала грабителя, который на ул. Демонстрации в Туле напал на женщину

У преступника нашли похищенный мобильник потерпевшей.

Вечером 13 февраля неподалеку от дома № 148 по ул. Демонстрации в Туле было совершено нападение на 50-летнюю женщину. Добычей грабителя стали мобильный телефон и четыре тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила чуть менее 12 тысяч рублей.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 40-летний мужчина. Он задержан. Похищенное обнаружено и изъято», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:59 +4
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