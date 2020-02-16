Полиция задержала грабителя, который на ул. Демонстрации в Туле напал на женщину

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Вечером 13 февраля неподалеку от дома № 148 по ул. Демонстрации в Туле было совершено нападение на 50-летнюю женщину. Добычей грабителя стали мобильный телефон и четыре тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила чуть менее 12 тысяч рублей.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 40-летний мужчина. Он задержан. Похищенное обнаружено и изъято», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».