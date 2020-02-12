Погода в Туле 13 февраля: скользко, облачно, до -3 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Ожидается мокрый снег (1 мм за сутки).

На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, южный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до -6, днём – от +2 до -3. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.