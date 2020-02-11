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В Тульском кремле откроется экспозиция, посвящённая воинам-интернационалистам
Фото: culture.ru

В Тульском кремле откроется экспозиция, посвящённая воинам-интернационалистам

На новой выставке будут представлены уникальные экспонаты, принадлежавшие участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

В пятницу, 14 февраля, в 14.00, в военно-историческом музее Тульского кремля состоится открытие постоянной музейной экспозиции «Время выбрало нас», посвященной воинскому подвигу туляков – участников локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины 20 века.

Среди экспонатов – уникальные предметы и документы из коллекций Тульского военно-исторического музея, из личных архивов туляков воинов-интернационалистов: рации и миноискатели, обмундирование и снаряжение советских солдат, планы боевых операций и подлинная телеграмма туляка о возвращении домой от 14 февраля 1989 года.

Мультимедийные энциклопедии позволят посетителям узнать много нового о военных конфликтах 20 века и подвигах туляков воинов-интернационалистов. С помощью технологии виртуальной реальности посетитель сможет погрузиться в события тех лет и почувствовать себя настоящим участником боя в горах.

В субботу, 15 февраля, в 12.30, в День памяти воинов-интернационалистов, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится встреча ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов XX века. В программе – показательные выступления бойцов спецназа Росгвардии и воспитанников военно-патриотического клуба «Тайфун», выставка вооружения и снаряжения и концерт ансамбля УМВД России по Тульской области «Музыкальный патруль».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 +6
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