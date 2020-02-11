Какие научные открытия сделали тульские ученые?

10 февраля в Тульском государственном университете презентовали результаты научных проектов, реализованных на гранты правительства Тульской области и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

В 2019 году гранты в сфере науки и техники получили 39 ученых. Из бюджета Тульской области на эти цели было выделено 8,5 млн рублей, а из бюджета РФФИ - еще 5,5 млн рублей.

Заместитель министра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов отметил, что в 2020 году планируется увеличить количество проектов и общий объем финансовой поддержки, и ввести новую категорию грантов - для молодых ученых в возрасте до 40 лет.

Олег Федосов - Для решения задач национального проекта «Наука» учрежден целый ряд премий и грантов. Для нас важно поддержать людей, которые занимаются наукой и хотят развиваться в этом направлении. Надеюсь, опыт участия в сегодняшнем мероприятии будет полезен как для грантополучателей, так и для организаторов конкурса, а научные проекты получат дальнейший импульс для развития.

Корреспондент Myslo поговорила с научными сотрудниками ТулГУ и выяснила, на какие направления выделяли гранты и какие проекты получили в этом году финансовую поддержку.

Алексей Прохорцов

Заведующий кафедры приборов и биотехнических систем, кандидат технических наук, доцент ТулГУ

- Наш проект позволяет сократить стоимость и сроки разработки навигационных систем управляемых ракет, которые производят на оборонных предприятиях Тульской области.

В чем суть изобретения: аппаратный комплекс был разработан для сокращения объема вычислений. Он является «инструментом» для оценки погрешности навигационных систем и формирует траекторию полета ракет, выбирая наиболее подходящую модель. Эта информация поступает в алгоритм навигационных систем, в котором рассчитываются погрешности, и выбирается наилучшая траектория полета ракеты.

Частично данные используемых элементов были получены экспериментальным путем на испытательном оборудовании, которое приобрели в ТулГУ по программе развития опорного университета. На изобретение этого аппаратно-программного комплекса от Тульской области в 2018 году мы получили грант от правительства Тульской области в размере 250 тысяч рублей. Как и все здесь представленные проекты, мы потратили на его реализацию год усердной работы.

В создании проекта принимали участие семь человек, среди них и молодые ученые с кафедры приборов и биотехнических систем, и студенты, и суворовцы научной роты Тульского суворовского военного училища.

Наша нынешняя работа связана с режимом секретности. Конечно, мы участвуем в международных конференциях. Мы обмениваемся общей информацией, но на этом наш контакт с заграничными коллегами заканчивается.

Виктор Любимов





Заведующий кафедры электро- и нанотехнологий ТулГУ, доктор технических наук

- Наш проект по созданию генератора импульсов наносекундной длительности закладывает начало новой области исследования и области производства. Мы впервые начинаем исследовать процессы в диапазоне наносекундного импульса. Благодаря новой электронной базе мы пришли к получению новых коротких импульсов. А это, в свою очередь, меньше изнашивает электронные инструменты, следовательно, повышается эффективность этого метода обработки.

Без грантовой поддержки сделать что-то очень сложно. Сейчас уменьшились объемы хозяйственно-договорных работ, и все научные работы ведутся за счет грантов. Для реализации этого проекта мы получили 100 тысяч рублей из регионального бюджета. От Российского фонда фундаментальных исследований нам профинансировали работы на 3 года на сумму в 600 тысяч рублей. У нас рабочая группа - я и еще два доцента. В наших планах - через три года полностью сконструировать работающий генератор.

Вячеслав Арляпов





Доцент кафедры химии

- Мы хотим упростить процесс экологического контроля загрязнения воды. Состояние воды контролируется по разным показателям, какие-то из них легко измерить, какие-то сложно. Один из тех показателей, который измеряется сложно – биохимическое потребление кислорода. Это стандартный показатель, его придумали 100 лет назад англичане. Им пользуются по всему миру. Классический метод измерения этого показателя – отбор проб, выдержка их в инкубаторе 5 суток и последующий анализ.

Мы придумали, как сократить этот срок до 5-10 минут: специальные биосенсеры соединяют в себе физико-химическую часть и биологический материал. Работа этих биосенсеров похожа на действие глюкометров. У них очень широкий перспективы использования, и в частности, для экологического мониторинга.

Сейчас у нас есть действующая модель подобного прибора, но она еще не готова для продажи. Кафедра химии и кафедра биотехнологий совместно подготавливали этот проект. Во всех разработках в обязательном порядке участвуют и магистры, и бакалавры. И в будущем, при грантовой поддержке его можно довести до ума и изготавливать в промышленных масштабах. На этот проект Тульская область выделила 100 тысяч рублей. Это большая помощь от правительства Тульской области, которая для ученых так нужна.

Университет и правительство региона поддерживают научные разработки. Есть гранты, финансирование, попытки привлечения инвесторов. У нас в области делается все, чтобы научная работа продолжалась и развивалась.

На кафедре есть много тематик, по которым мы ведем сотрудничество с зарубежными коллегами. В разработке аналитических систем нет перспектив к взаимодействию, потому что в каждой стране разные нормативы и требования, поэтому им легче и дешевле создавать свои аналоги. А в фундаментальной науке мы постоянно обмениваемся опытом друг с другом.

Евгения Рылеева

Кандидат технических наук, доцент Кафедры охраны труда и окружающей среды

- Наша система предполагает поэтапную очистку воды от ионов тяжелых металлов. Она предназначена для машиностроительной отрасли для вредных производств, где стоки должна очищаться от очень опасных токсичных элементов, которые непосредственно влияют на наше здоровье.

Аналогов системы за рубежом нет. Зарубежные патенты предполагают единичные блоки очистки. Мы с коллегами собрали все блоки очистки в единый блок и автоматизировали эту систему. Сделали ее «умной», чтобы она контролировала саму себя.

Мы получили грант в 50 тысяч рублей - чтобы запатентовать свое изобретение. Уже подали заявку на патент, прошли все комиссии по рассмотрению патента. И в дальнейшей будем проводить конструкторские работы и экспериментальные исследования, чтобы наше изобретение получило распространение. Планируем сотрудничать с нашими зарубежными коллегами по данной тематике.