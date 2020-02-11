«Почта России» прокомментировала ДТП со служебным автомобилем в Новомосковске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 15.10 в Новомосковске, на ул. Комсомольской столкнулись три машины – «Газель», грузовой «ГАЗ», принадлежащий «Почте России» и Mitsubishi Lancer.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Пострадал один человек. На месте работали семь спасателей и две единицы техники.

Региональное Управление «Почты России» сообщает, что водитель почтового фургона в ДТП не виноват. Он не пострадал, перевозимый им груз в полной сохранности. На место аварии была направлена дополнительная машина, которая доставила почтовые отправления по маршруту.

Столкновение не отразилось на обслуживании клиентов и сроках доставки почтовых отправлений. Сотрудники «Почты России» оказывают максимальное содействие правоохранительным органам в восстановлении картины происшествия.