В Тульской области введут дополнительные меры поддержки предпринимателей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Основной темой стала реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вячеслав Романов отметил, что в минувшем году тульский центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям более 11 тысяч различных услуг. Более 12 тысяч человек приняли участие в семинарах, посвящённых тонкостям открытия собственного дела. В Туле открыт новый корпус бизнес-инкубатора, в котором разместилось 38 резидентов. За 2019 год в регионе создано 9900 субъектов малого бизнеса.

Ожидается, что в текущем году общее число предпринимателей в Тульской области увеличится с 55700 до 58800.

Вячеслав Романов отметил, что для решения этих задач все действующие меры поддержки предпринимателей будут сохранены. 18 марта планируется открытие центра «Мой бизнес» на базе областного бизнес-инкубатора, где предприниматели смогут получить все услуги в режиме одного окна.

Планируется расширить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса – предпринимателям будут возмещать затраты на приобретение оборудования и спецтранспорта. Размер субсидии – до 1 млн рублей. Будут расширены и образовательные программы для бизнеса.

– Важно, чтобы о мерах поддержки знало как можно больше предпринимателей и людей, которые только собираются заняться бизнесом. Обратите особое внимание на социальное предпринимательство, в том числе на варианты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, – сказал Алексей Дюмин.

По поручению губернатора в Тульской области разрабатывается пакет дополнительных мер стимулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства.