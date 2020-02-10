В Тульской области стартовал прием заявок на конкурс сельских старост и органов ТОС

Фото из архива Myslo.

Старосты и руководители территориальных органов самоуправления (ТОС) прорабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов, озеленению, организации мест для досуга, отдыха и занятий спортом детей и взрослых. По правилам конкурса старосты должны провести мероприятия с местными жителями в поддержку своего проекта (праздники, встречи).

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев напомнил, что областной конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Тульской области» проводится по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2018 года:

Антон Агеев – Конкурс уже неоднократно подтверждал свою актуальность. Реализация проектов не только позволяет развивать территории, но и консолидирует жителей.

По итогам оценки представленных проектов конкурсная комиссия определит 20 победителей. Кроме того, их проекты стоимостью до 800 тысяч рублей будет реализовывать Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» проекты победителей. По поручению Алексея Дюмина в 2020 году общее финансирование проектов старост увеличено до 16 млн рублей. Авторы проектов также получат индивидуальную финансовую поддержку в размере 20 тысяч рублей

Все проекты планируется реализовать до 1 ноября.

справка Myslo

В регионе 1050 сельских старост и 416 территориальных органов самоуправления (ТОС). Для них действует система поддержки, которая включает проведение семинаров, встреч, мероприятий, конкурсов, оказание материальной помощи. С октября 2019 года по итогам оценки деятельности сельским старостам и руководителям ТОС выплачивается по 3 тысячи рублей в квартал. В 2020 году из бюджетов Тульской области и муниципальных образований в равных долях на поддержку предусмотрено более 17 млн рублей.