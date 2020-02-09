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Житель Суворова не отдал долг знакомому и за это отправился в колонию
Фото из архива Myslo.

Житель Суворова не отдал долг знакомому и за это отправился в колонию

Долг составлял 3,4 млн рублей.

Суд Суворовского района вынес приговор 34-летнему мужчине, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. 

Злоумышленник под предлогом покупки в Калуге по выгодной цене машин, якобы арестованных судебными приставами-исполнителями, взял у знакомого в долг 6 млн рублей. Ему он наврал, что после продаст авто и вернет деньги. 

Однако машины он не купил, в долг вернул лишь частично – только 2,6 млн рублей.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Государственное обвинение поддержало гражданские иски потерпевших, которые удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил.  

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:28 +2
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