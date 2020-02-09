Житель Суворова не отдал долг знакомому и за это отправился в колонию

Фото из архива Myslo.

Суд Суворовского района вынес приговор 34-летнему мужчине, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Злоумышленник под предлогом покупки в Калуге по выгодной цене машин, якобы арестованных судебными приставами-исполнителями, взял у знакомого в долг 6 млн рублей. Ему он наврал, что после продаст авто и вернет деньги.

Однако машины он не купил, в долг вернул лишь частично – только 2,6 млн рублей.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Государственное обвинение поддержало гражданские иски потерпевших, которые удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил.