Ночью в Туле на ул. Бондаренко неизвестные слили бензин из машины: видео

Кадр из видео.

В ночь на 4 февраля двое неизвестных слили бензин из автомобиля, припаркованного возле дома № 9 по ул. Бондаренко. Инцидент засняла камера видеонаблюдения. Видео опубликовано в группе ВКонтакте «Тула. Жесть».

На кадрах видно, как два человека сначала слили бензин из одной машины, а потом начали присматриваться к стоящим рядом автомобилям. Так и не найдя себе новую «жертву», злоумышленники покинули парковку с двумя канистрами.

По нашей информации, пострадавший автовладелец в полицию не обращался.