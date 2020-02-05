Кадр из видео.
Ночью в Туле на ул. Бондаренко неизвестные слили бензин из машины: видео
Инцидент сняла камера видеонаблюдения.
В ночь на 4 февраля двое неизвестных слили бензин из автомобиля, припаркованного возле дома № 9 по ул. Бондаренко. Инцидент засняла камера видеонаблюдения. Видео опубликовано в группе ВКонтакте «Тула. Жесть».
На кадрах видно, как два человека сначала слили бензин из одной машины, а потом начали присматриваться к стоящим рядом автомобилям. Так и не найдя себе новую «жертву», злоумышленники покинули парковку с двумя канистрами.
По нашей информации, пострадавший автовладелец в полицию не обращался.
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