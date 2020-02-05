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В Воловском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Воловском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Кроме того, мужчина уже лишен права управления транспортными средствами.

Вечером 4 февраля на 3-м км дороги Дон – Волово – Теплое (автоподъезд к поселку Победа Воловского района) отечественная «семерка» сбила 56-летнюю женщину-пешехода. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП за рулем машины находился пьяный (0.452 мг/л) мужчина, который ранее был лишен права управления транспортными средствами. Перед наездом женщина шла по обочине.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:49 0
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дтппьяный водительсбили пешехода
Место
Тульская областьВоловский район

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