В Воловском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Кроме того, мужчина уже лишен права управления транспортными средствами.

Вечером 4 февраля на 3-м км дороги Дон – Волово – Теплое (автоподъезд к поселку Победа Воловского района) отечественная «семерка» сбила 56-летнюю женщину-пешехода. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

По данным региональной Госавтоинспекции, в момент ДТП за рулем машины находился пьяный (0.452 мг/л) мужчина, который ранее был лишен права управления транспортными средствами. Перед наездом женщина шла по обочине.