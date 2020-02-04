В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом

Фото Павла Ребанда и Сергея Старикова.

На месте происшествия работают четыре пожарных расчета.

Утром 4 февраля на ул. Фурманова в Туле загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев на крыше постройки было видно открытое пламя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работают четыре пожарных расчета, 2 звена газодымозащитной службы. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

По словам очевидцев, в момент возгорания в доме находились люди. У хозяйки жилища из-за случившегося произошел сердечный приступ, поэтому ей потребовалась медицинская помощь.