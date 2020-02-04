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В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом
Фото Павла Ребанда и Сергея Старикова.

В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом

На месте происшествия работают четыре пожарных расчета.

Утром 4 февраля на ул. Фурманова в Туле загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев на крыше постройки было видно открытое пламя.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работают четыре пожарных расчета, 2 звена газодымозащитной службы. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
 
По словам очевидцев, в момент возгорания в доме находились люди. У хозяйки жилища из-за случившегося произошел сердечный приступ, поэтому ей потребовалась медицинская помощь.
 

 

Галерея
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 1
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 2
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 3
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 4
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 5
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 6
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 7
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 8
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 9
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 10
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 11
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 12
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 13
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 14
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 15
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 16
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 17
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 18
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 19
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 20
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 21
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 22
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом, Фото: 23
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:07 +1
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