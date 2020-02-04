Фото Павла Ребанда и Сергея Старикова.
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом
На месте происшествия работают четыре пожарных расчета.
Утром 4 февраля на ул. Фурманова в Туле загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев на крыше постройки было видно открытое пламя.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работают четыре пожарных расчета, 2 звена газодымозащитной службы. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
По словам очевидцев, в момент возгорания в доме находились люди. У хозяйки жилища из-за случившегося произошел сердечный приступ, поэтому ей потребовалась медицинская помощь.
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