За неделю в регионе увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ

С 27 января по 2 февраля в Тульской области зарегистрировано 7107 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 11% и выше заболеваемости предыдущей недели на 43%.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора, по результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа.

На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 8 группах 8 дошкольных образовательных учреждений и 19 классах 10 школ.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления по телефонам: 37−33−25, 37−30−77, 37−48−32.