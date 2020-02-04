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За неделю в регионе увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ
Фото из архива Myslo.

За неделю в регионе увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области уточнили, что несмотря на это заболеваемость ниже эпидпорога.

С 27 января по 2 февраля в Тульской области зарегистрировано 7107 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 11% и выше заболеваемости предыдущей недели на 43%.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора, по результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа.

На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 8 группах 8 дошкольных образовательных учреждений и 19 классах 10 школ.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления по телефонам: 37−33−25, 37−30−77, 37−48−32.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:54 0
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