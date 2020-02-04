В Туле выступит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители
21 марта 2020 года певица порадует тульских поклонников юбилейной программой «По небу босиком». Концерт состоится в ГКЗ в 19.00.
Премьера шоу состоялась в марте 2018 года в Государственном Кремлевском дворце. После оглушительного успеха было принято решение организовать гастрольный тур, в рамках которого артистка отправится по городам России, странам Европы, а также посетит США, Израиль.
В 2019 году Тамара Гвердцители выпустила совместный трек со Стасом Михайловым, который был удостоен премии «Песня года 2019».
Билеты на концерт Тамары Гвердцители (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
- Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00,
Вс.: 10.00−19.00