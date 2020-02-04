новости
новости
Регистрация
В Туле выступит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители
Фото из паблика vk.com/tamaragverdtsiteli

В Туле выступит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители

21 марта 2020 года певица порадует тульских поклонников юбилейной программой «По небу босиком». Концерт состоится в ГКЗ в 19.00.

Премьера шоу состоялась в марте 2018 года в Государственном Кремлевском дворце. После оглушительного успеха было принято решение организовать гастрольный тур, в рамках которого артистка отправится по городам России, странам Европы, а также посетит США, Израиль.

В 2019 году Тамара Гвердцители выпустила совместный трек со Стасом Михайловым, который был удостоен премии «Песня года 2019».

Билеты на концерт Тамары Гвердцители (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:53 0
Другие статьи по темам
Люди
Тамара Гвердцители
Место
ТулаГородской концертный зал
Прочее
концерт Босиком по небу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор: У госпитализированных туляков не выявили коронавирус
Роспотребнадзор: У госпитализированных туляков не выявили коронавирус
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом
В Туле на ул. Фурманова загорелся частный дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.