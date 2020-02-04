В Туле «Мазда» объехала светофор по тротуару: видео

Кадр из видео.

Затем водитель выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и поехал по своим делам.

В группе ВКонтакте «Тула. Жесть» появилось видео хамской езды водителя автомобиля «Мазда». Инцидент случился на пересечении улиц Тургеневской и Каминского.

– Вот так вот с утра на перекрестке Тургеневской и Каминского повелитель жизни на черной тонированной вкруг «Мазде 6» проехал на запрещающий сигнал светофора, едва на задавив двух пешеходов. У кого есть записи видеорегистратора этого инцидента с номерами ТС, скидывайте, такое поведение не должно оставаться безнаказанным, — пишет автор видео.