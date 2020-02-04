Туляков приглашают на «Лыжню России» в Ясную Поляну
Рассказываем, как можно поучаствовать.
29 февраля музея-усадьбы «Ясная Поляна» состоится XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В соревнованиях примут участие около 5000 человек из разных районов Тульской области.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную комиссию, которая начнет свою работу с 25 февраля в здании ЦСП на Тульском велотреке (западная трибуна), в конференц-зале на втором этаже. Часы работы: 9.00−17.00.
Также заявиться можно в день старта непосредственно на соревнованиях.
Каждый зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России». Их количество ограничено. Организаторы просят не регистрироваться тем, кто не собирается участвовать в лыжне.
- Сообщаем, что парковка транспорта на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» не предусмотрена. Автобусы муниципальных образований Тульской области и все транспортные средства прибудут на место проведения соревнования для посадки и высадки пассажиров, далее будут направлены на парковку ООО ПГС «Техносила». С парковки до места проведения соревнований и обратно будет организован трансфер, — уточняют организаторы.
С Положением о проведении соревнований можно ознакомиться здесь.