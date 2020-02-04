ГИБДД назвала самые частые нарушения ПДД водителями тульских автобусов и маршруток

Фото из архива Myslo.

С 27 января по 25 февраля на территории Тульской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД за неделю проверили 1735 транспортных средств.

Сообщается, что пресечено 563 административных правонарушения, основную их часть совершили водители маршрутных такси, причем каждое третье — именно в Туле.

Самые частые нарушения такие:

за управление технически неисправным ТС — 215;

за внесение изменение в конструкцию транспортного средства — 3;

за неисправность рулевого управления автобуса — 2;

за управление ТС водителем с нарушением пользования ремнями безопасности — 71;

за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 1;

за непрохождение технического осмотра — 5;

за нарушения правил эксплуатации и пользования тахографом — 13;

за управление ТС водителем, не внесенным в полис или за отсутствие полиса ОСАГО — 10;

за нарушение правил перевозки пассажиров — 48;

нечитаемые государственные регистрационные знаки — 44;

за выезд на полосу автодороги предназначенной для встречного движения — 2;

за нарушение требований дорожных знаков и разметки — 8;

за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами — 46;

за осуществление перевозок пассажиров и багажа без прохождения предрейсового медицинского и технического осмотров — 3;

за нарушение правил остановки и стоянки — 6;

за отсутствие при себе документов на право управления им — 13;

прочие нарушения — 73.

Выдано семь представлений на устранение выявленных недостатков. Составлено 17 рапортов о необходимости проведения проверок по выявленным правонарушениям.

Привлечены к административной ответственности семь должностных лиц, 23 водителя автобуса. Задержаны и поставлены на специализированные стоянки пять автотранспортных средств категории D.

Три административных материала по фактам внесения изменений в конструкцию без разрешения ГИБДД будут направлены в МРЭО для принятия решения об аннулирования регистрации автобусов.