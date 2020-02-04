Фото из архива Myslo.
ГИБДД назвала самые частые нарушения ПДД водителями тульских автобусов и маршруток
За неделю рейда Госавтоинспекция выявила 563 административных правонарушения.
С 27 января по 25 февраля на территории Тульской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД за неделю проверили 1735 транспортных средств.
Сообщается, что пресечено 563 административных правонарушения, основную их часть совершили водители маршрутных такси, причем каждое третье — именно в Туле.
Самые частые нарушения такие:
- за управление технически неисправным ТС — 215;
- за внесение изменение в конструкцию транспортного средства — 3;
- за неисправность рулевого управления автобуса — 2;
- за управление ТС водителем с нарушением пользования ремнями безопасности — 71;
- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 1;
- за непрохождение технического осмотра — 5;
- за нарушения правил эксплуатации и пользования тахографом — 13;
- за управление ТС водителем, не внесенным в полис или за отсутствие полиса ОСАГО — 10;
- за нарушение правил перевозки пассажиров — 48;
- нечитаемые государственные регистрационные знаки — 44;
- за выезд на полосу автодороги предназначенной для встречного движения — 2;
- за нарушение требований дорожных знаков и разметки — 8;
- за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами — 46;
- за осуществление перевозок пассажиров и багажа без прохождения предрейсового медицинского и технического осмотров — 3;
- за нарушение правил остановки и стоянки — 6;
- за отсутствие при себе документов на право управления им — 13;
- прочие нарушения — 73.
Выдано семь представлений на устранение выявленных недостатков. Составлено 17 рапортов о необходимости проведения проверок по выявленным правонарушениям.
Привлечены к административной ответственности семь должностных лиц, 23 водителя автобуса. Задержаны и поставлены на специализированные стоянки пять автотранспортных средств категории D.
Три административных материала по фактам внесения изменений в конструкцию без разрешения ГИБДД будут направлены в МРЭО для принятия решения об аннулирования регистрации автобусов.
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