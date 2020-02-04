Фото и видео Александра Журавеля.
Под Тулой автомобиль подлетел на отбойнике, врезался в фуру и загорелся
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.
Как сообщил Myslo очевидец, в ночь на 4 февраля в поселке Теплое Тепло-Огаревского района произошло жуткое ДТП, в котором погиб один человек.
По предварительной информации, 48-летняя женщина – водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, а затем врезалась в припаркованный полуприцеп фуры. После этого автомобиль повис на ограждении и загорелся.
В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка автомобиля. Водитель госпитализирована в Щекинскую ЦРБ с травмами и ожогами различной тяжести.
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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