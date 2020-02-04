Под Тулой автомобиль подлетел на отбойнике, врезался в фуру и загорелся

Фото и видео Александра Журавеля.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Как сообщил Myslo очевидец, в ночь на 4 февраля в поселке Теплое Тепло-Огаревского района произошло жуткое ДТП, в котором погиб один человек.

По предварительной информации, 48-летняя женщина – водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, а затем врезалась в припаркованный полуприцеп фуры. После этого автомобиль повис на ограждении и загорелся.

В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка автомобиля. Водитель госпитализирована в Щекинскую ЦРБ с травмами и ожогами различной тяжести.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.