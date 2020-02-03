Погода в Туле 4 февраля: небольшой снег, ветер, до -3 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями. Небольшой снег (до 1 мм за сутки).

Ветер северо-западный, западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.