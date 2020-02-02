За два дня телефонные мошенники выудили у туляков 674 тысячи рублей
Тульская полиция предупреждает граждан о продолжающихся фактах телефонных мошенничеств.
На территории региона наиболее распространённым видом преступления являются мошенничества, в которых неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денежных средств за какие-либо товары или услуги.
Только за прошедшие двое суток у девяти жителей региона мошенниками были похищены 674 тысячи рублей.
Наиболее часто встречающийся способ, когда звонящий представляется сотрудником банка и просит потенциальную жертву назвать реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. По всем фактам сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.
Полиция Тульской области ещё раз напоминает граждан о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.
Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.