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За два дня телефонные мошенники выудили у туляков 674 тысячи рублей
Иллюстрация pixabay.com

За два дня телефонные мошенники выудили у туляков 674 тысячи рублей

Тульская полиция предупреждает граждан о продолжающихся фактах телефонных мошенничеств.

На территории региона наиболее распространённым видом преступления являются мошенничества, в которых неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денежных средств за какие-либо товары или услуги.

Только за прошедшие двое суток у девяти жителей региона мошенниками были похищены 674 тысячи рублей.

Наиболее часто встречающийся способ, когда звонящий представляется сотрудником банка и просит потенциальную жертву назвать реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. По всем фактам сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает граждан о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

 

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