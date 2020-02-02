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В Новомосковске поисковики вытащили упавшую в подвал собаку: видео
Фото и видео https://vk.com/poisk_71

В Новомосковске поисковики вытащили упавшую в подвал собаку: видео

Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Поиск 71» рассказали историю спасения «четвероногого оболтуса».

О том, что в подвал одного из заброшенных сараев у станции Урванка упала крупная собака, поисковикам рассказали местные жители. Операцию по спасению пса волонтеры провели с группой добровольцев «Добрыми руками». Помощь животным Новомосковск-Тула».
 
 
«Суббота, 1 февраля. Кто-то занят домашними делами, кто-то отсыпается в законный выходной, кто-то путешествует по магазинам… Звонок, поступивший нашему диспетчеру в 12.46, застал нас за такими же обычными делами. У домов на станции Урванка в подвал одного из заброшенных сараев упала собака. Приготовили снаряжение и прихватили сардельку для собаки (наученные опытом — знаем, что с собакой надо прежде всего «договориться»), выехали на место», - рассказывают волонтеры.
 
 
Подвал оказался не очень глубоким, но пес был крупным и агрессивно вел себя от испуга. Собаку подкормили, оценили характер травм: пес поджимал левую лапу, но все же становился на нее, значит, не сломана.
 
Собаку удалось спасти. «Оправившись от шока, искупавшись в снегу и слопав остатки сардельки, хвостатый побежал по своим делам. Мы его еще раз встретили, когда уже уезжали в штаб. Долго просидев без воды, жадно пил ее на дороге».
 

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НовомосковскТульская область

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