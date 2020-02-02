В Туле на улице Майской на переходе проваливается асфальт

Фото vk.com/tulaproletarskii

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

В группе «Тула. Пролетарский район» в соцсети ВКонтакте жители выложили фото дыры в асфальте в районе дома № 1 по ул. Майской. «Когда уже закончат с трубами? А вдобавок на пешеходном переходе проваливается асфальт».

Жители пишут, что асфальт, видимо, начал проваливаться после коммунальной аварии в этом месте, некоторое время назад там прорвало трубу.

«Помню, примерно неделю назад из этой дыры вода хлестала», — пишет Александр Дудник.

Друзья, будьте внимательнее, переходя дорогу в этом месте. Myslo также сообщил о провале в администрацию города.