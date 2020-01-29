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В Донском в серьезном ДТП с маршруткой пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Донском в серьезном ДТП с маршруткой пострадали два человека

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 29 января, в 15.00 на 6 километре автодороги «Донской-Богородицк» водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую «Газель», которая двигалась по маршруту № 41.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ДТП пострадали водитель и пассажир «семерки».

В момент ДТП в маршрутке находился один пассажир.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:46 +1
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