В Донском в серьезном ДТП с маршруткой пострадали два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 29 января, в 15.00 на 6 километре автодороги «Донской-Богородицк» водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую «Газель», которая двигалась по маршруту № 41.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ДТП пострадали водитель и пассажир «семерки».

В момент ДТП в маршрутке находился один пассажир.