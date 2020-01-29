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Романс и цыганские напевы: в Туле пройдет концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева

Романс и цыганские напевы: в Туле пройдет концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева

3 апреля в Доме дворянского собрания выступит творческий тандем вокалистов.

Музыканты представят программу «Романтики романса», которая объединила в себе две временные параллели — эпоху романтизма в европейской музыке и золотой век романса в России. В концерте прозвучит хрупкая и нежная романсовая лирика и зажигательные ритмы «цыганских» напевов.

Ольга Невская работает в жанре лирико-колоратурное сопрано. Солистка фонда им. Фёдора Шаляпина сотрудничает с фондом Елены Образцовой. Обладательница Гран-при конкурса исполнителей русского романса и конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина.

Сергей Петрищев — тенор музыкального театра Натальи Сац. Обладатель мягкого, красивого, «лемешевского» тембра голоса. Лауреат 1 премии конкурса «Романсиада». Молодой, востребованный артист, выступает на лучших сценах Москвы и России.

Билеты на концерт «Романтики романса» (6+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы. Их можно приобрести онлайн.

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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