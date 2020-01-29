В Устав города Тулы внесены изменения

В среду, 29 января, под председательством Ольги Слюсаревой состоялось 7-е очередное заседание Тульской городской Думы.

Один из вопросов повестки касался изменений в Устав Тулы. Как рассказал заместитель председателя гордумы Евгений Смолянинов, необходимость изменений вызвана новеллами федерального законодательства.

В частности, ФЗ № 131 дополнен новой статьей 9.1 «Наименования муниципальных образований», в которой обозначены:

наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором оно расположено;

если в городском округе расположен региональный административный центр, можно не указывать наименование субъекта РФ;

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено использование в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностей, а также в других случаях сокращенной формы наименования муниципального образования.

Теперь полное официальное название Тулы – муниципальное образование городской округ город Тула, сокращённо — муниципальное образование город Тула.

Кроме того, решено установить, что депутаты гордумы раз в год отчитываются перед избирателями о своей работе, о ходе выполнения предвыборной программы. Форма и процедура отчета регламентируется положением о статусе депутата Тульской городской Думы.

Третья поправка касается расположения депутатских приемных, в связи с тем, что в Туле установлена смешанная избирательная система. В соответствии с ней часть депутатов избрана по единому избирательному округу, из Устава предлагается исключить пункт, предусматривающий выделение приемных именно в их округах.