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Маршрутку в Туле угнал пьяный пассажир

Маршрутку в Туле угнал пьяный пассажир

Полиция раскрыла обстоятельства происшествия, которое произошло накануне.

Ранее Myslo писал о массовом ДТП с участием автомобилей Renault Sandero, Great Wall Hover, Ford Transit и грузовой «Газели», которое случилось 27 января на ул. Карла Маркса.

В полиции раскрыли обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса №159К после завершения поездки с пассажирами по маршруту оставил автомобиль на конечной остановке с ключами в замке зажигания и покинул салон.

При этом он не заметил находившегося внутри спящего нетрезвого мужчину.

Тот, проснувшись, решил добраться до нужного ему места самостоятельно, не дожидаясь возвращения водителя. Сев за руль, пьяный туляк завел двигатель и поехал в направлении Пролетарского округа, где совершил ДТП.

Момент происшествия попал на видео:

55-летний подозреваемый был доставлен в подразделение полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». 

- Сотрудники полиции проводят проверку организации, владеющей микроавтобусом, на предмет безопасности организуемых пассажирских перевозок, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 1
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 2
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 3
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 4
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 5
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 6
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 7
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 8
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 9
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 10
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 11
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
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