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Липовый сотрудник ФСБ из Тульской области пытался выманить у воронежца 350 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

Липовый сотрудник ФСБ из Тульской области пытался выманить у воронежца 350 тысяч рублей

49-летний житель Суворова предстанет перед судом.

В Воронежской области завершено расследование дела в отношении 49-летнего уроженца города Суворова Тульской области, проживающего в городе Москве. Мужчину обвиняют в покушении на крупное мошенничество.

Уголовное дело возбуждено в Воронеже на основании оперативных материалов Воронежского УФСБ. Об этом сообщает СК РФ по Воронежской области.

По данным следствия, обвиняемому стало известно о том, что племянник его знакомого из Воронежа хочет поступить в Академию ФСБ России. Встретившись с приятелем, туляк сообщил, что в прошлом был сотрудником спецслужб, имеет обширные связи в данной силовой структуре и сможет оказать содействие в поступлении в академию его родственника и объявил цену – 350 тысяч рублей.

При этом отмечается, что фактически у мужчины не было какой-либо возможности повлиять на поступление в академию.

Обманутый воронежец согласился передать деньги. В декабре 2019 года в ходе производства совместных мероприятий сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области обвиняемый был задержан на месте преступления при получении денежных средств.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, дал подробные показания. Его вина подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров, оперативными материалами, предоставленными сотрудниками УФСБ. Дело направлено в суд с обвинительным заключением.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:50 +2
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