Туляков приглашают в «Лемурленд»

В эту субботу «Тульский экзотариум» ждет детей и взрослых!

Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой, ориентируясь по дорожной карте, преодолеть сложнейшие испытания, научатся находить и добывать пищу, поприсутствуют на пире хвостатого короля Мадагаскара и его свиты (обед начнется в 14.30), а также узнают множество новых интересных фактов о жизни этих удивительных животных!

На первом этаже для посетителей будет работать мастер аквагрима, а на втором свои двери распахнет «Мастерская Ле-Мурр»!

Место проведения: новая экспозиция Тульского областного экзотариума (Тула, ул. Первомайская, 13-а, корп. 10).

1 февраля 2020 года с 11.00 до 16.00.



Цена: 100-300 руб.