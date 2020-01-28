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В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП: мужчину увезли в больницу с ожогами рук

В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП: мужчину увезли в больницу с ожогами рук

На месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 28 января на Одоевском шоссе в районе дома № 79 в Туле произошло массовое ДТП с участием грузовой «Газели», Daewoo Matiz и Nissan Qashqai.

По словам водителя грузового автомобиля, он двигался по Балтийскому проезду в направлении Одоевского шоссе. Внезапно из-под торпеды начало бить пламя. Мужчина начал экстренно прижиматься к обочине, где и зацепил малолитражку и кроссовер.

По имеющейся на данный момент информации, один пассажир грузовой «Газели» госпитализирован с ожогами рук, второй тоже получил повреждения, но несерьезные, поэтому от госпитализации отказался.

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В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 1
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 2
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 3
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 4
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 5
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 6
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 7
В Туле пожар в «Газели» привел к массовому ДТП, Фото: 8
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:26 +1
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